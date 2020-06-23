Организаторы парада в Екатеринбурге не раскрывают схему перекрытия дорог для пешеходов

Завтра в Екатеринбурге пройдет парад Победы. На нем разрешили присутствовать тем, кто моложе 65 лет, однако зрителей может ждать неприятный сюрприз. В Екатеринбурге в последние годы сложилась практика, когда в день парада для пешеходов выставляют ограждения, блокирующие доступ на проспект Ленина – людям предлагают разглядывать технику, находясь на улице Малышева, ограждения выставляют на Московской, у Макаровского моста, Карла Либкнехта. Такая же ситуация была в день проведения генеральной репетиции, когда людям не давали пройти даже к своим домам.

Однако узнать, где будут перекрытия для пешеходов, не представляется возможным. В пресс-службе ЦВО корреспонденту «Нового Дня» посоветовали обратиться в полицию или мэрию, заявив, что они перекрытиями не занимаются. В ГИБДД сообщили, что они работают в соответствии с постановлением администрации города, оцепление выставляется по документу, который разрабатывает мэрия. Но в пресс-службе горадминистрации отметили, что в постановлении, которое подписывает глава города, утверждаются границы перекрытия дорог для транспорта. Стороны утверждают документ, где говорится об обеспечении общественного порядка и безопасности движения для пешеходов, но мэрия обеспечением порядка не занимается, это работа полиции.

На сайте администрации на самом деле есть постановление, речь в котором идет только о закрытии движения для всех видов транспорта. 24 июня в центре нельзя будет проехать по проспекту Ленина, от улицы Тургенева до улицы Репина; по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева; по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Мельникова; по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 по улице Бориса Ельцина; по улице Пушкина, от проспекта Ленина до улицы Малышева.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.06.20

Организаторы фестиваля стрит-арта не смогли объяснить, как будут отбирать работы. / С открытием Сочи из Екатеринбурга увеличивают количество рейсов – в июле будет до 8 вылетов в сутки. / Клещевой энцефалит подтвердился у четверых детей в Свердловской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»