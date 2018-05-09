Приготовления к параду Победы: зрителей не пускают на проспект Ленина (ФОТО)

В Екатеринбурге остались считанные минуты до начала парада Победы. Приготовления велись еще с ночи. Сегодня утром многие зрители были неприятно удивлены: в этом году запретили смотреть парад с проспекта Ленина – вход для зрителей только с Малышева.

Сейчас по проспекту Ленина от «Колизея» в сторону площади 1905 года не дают пройти даже пешеходам. Зрители, которые надеялись посмотреть парад с площади Труда, вынуждены искать другие точки. Как пояснили сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивают порядок на месте, запрещен проход по Ленина – все, кто хочет смотреть парад, должны искать заходы с улицы Малышева.

Одновременно с подготовкой к параду уже начался сбор колонны «Бессмертного полка», который пройдет вслед за техникой, в 11 часов.

Люди собираются на улице Толмачева.

Свою колонну в этом году хотела повести армянская диаспора. Но, как передает корреспондент «Нового Дня», вместе с георгиевскими лентами они прикрепили к одежде национальные флаги Армении. Волонтеры попросили флаги страны снять.

Также люди недовольны перекрытиями: многие не могут пройти к месту сбора «Бессмертного полка», потому что не знали о закрытии Плотинки и вынуждены сейчас идти в обход – через Макаровский мост.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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