Мэрия установит границы для горожан с точностью до метра на параде Победы – 2019

Мэрия Екатеринбурга решила ответить на претензии горожан по поводу организации парада Победы в этом году.

У многих жителей и гостей города, напомним, возникли резонные вопросы к администрации, когда люди не могли даже на несколько десятков метров подойти к проспекту Ленина, чтобы увидеть марширующие колонны и военную технику. Добрая часть горожан приехали в центр с детьми, в том числе в целях патриотического воспитания, но все надежды хоть одним глазком увидеть парад разбились о представления чиновников о том, для кого он проводится.

Администрация города, внимательно изучившая все претензии, решила не делать парад для горожан в следующем году, это будет по-прежнему закрытое мероприятие, которое лучше смотреть по телевизору. К проспекту Ленина так же будет невозможно подойти, например, со стороны Плотинки, улиц 8 Марта и Ельцина, однако екатеринбуржцев об этом собираются предупредить заранее. Источники в мэрии сообщают, что в следующем году администрация будет детально прописывать – «до метра» – перекрытия дорог (и тротуаров) во время парада Победы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.05.18

Жителя Югорска отправили в колонию за жуткое ДТП на ивдельской трассе. / Суд не смог с первого раза решить вопрос об отставке проштрафившихся депутатов. / Суд заставил заплатить «дочку» Газпрома за загрязнение водоемов Ивделя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»