Танки и ветераны под проливным дождем – парад Победы в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге закончился парад Победы на площади 1905 года. В честь 73-летия со дня окончания Великой Отечественной войны по брусчатке прошла колонна военной техники, проехали на военных автомобилях фронтовики и труженики тыла. С погодой в этой году не повезло: почти с самого начала парада пошел сильный дождь.

Парад Победы в Екатеринбурге

К большому разочарованию, под конец шествия колонны на трибунах для зрителей остались в основном ветераны в дождевиках – зрители помоложе начали расходиться еще в середине парада.

В этом году в параде традиционно принимали участие представители разных родов войск и военных учебных заведений. Строевым шагом колонны войск Екатеринбургского гарнизона прошли по площади 1905 года. Не обошлось без небольших казусов: так, одного из военнослужащих «замотало» огромным триколором, но сослуживцы быстро исправили оплошность. Также несколько девочек-курсанток потеряли во время парада туфельки, уже после парада их видели гуляющими босиком.

После пешей части парада пошли механизированные колонны. Зрители увидели мотовездеходы, системы противовоздушной обороны С-300 и С-400, самоходные гаубицы, танки Т-72, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Как отмечал диктор, некоторые виды техники «хорошо проявили себя во время действий в Сирии».

Неприятным моментом парада сегодня стал проливной дождь. Еще более печально выглядел тот факт, что до конца смотреть парад под ливнем остались только ветераны и труженики тыла, присутствовавшие на трибунах.

Именно они – в дождевиках и под зонтами – дождались колонну «Бессмертного полка», которая пошла после парада.

Остальные зрители, среди которых было много молодежи (входные билеты на трибуны в этом году, по слухам, получили сотрудники компании РМК за помощь в организации праздника – прим. «НД»), расходиться стали еще во время прохода колонны войск гарнизона, то есть в первой части парада. По телевизионным трансляциям, которые велись сразу несколькими местными телеканалами, было отчетливо видно, что под конец парада трибуны были заполнены едва ли на 20%.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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