Школьникам летом разрешат работать удаленно, если такая норма появится в Трудовом кодексе

Если в Трудовой кодекс внесут поправки об удаленной работе и они будут касаться, в том числе, несовершеннолетних, тогда школьникам разрешат работать онлайн. Вакансии на рынке уже есть. Напомним, законопроект об удаленной работе уже внесен в Госдуму. Он предлагает внести поправки в Трудовой кодекс, которыми будет узаконено само понятие удаленки, а также будут прописаны права и обязанности работодателя и подчиненного.

По мнению тех, кто занимается трудоустройством подростков, узаконивание удаленной работы откроет новые горизонты и для детей. «Когда мы закрепим формат удаленной работы законодательно, это расширит возможности подростков работать, в том числе работать смогут дети с ограниченными возможностями здоровья», – заявил сегдня на пресс-конференции в ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. По словам заместителя директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталии Бордюговой, такие вакансии для несовершеннолетних уже есть. «Оцифровка библиотечного фонда – были в том году такие вакансии, ребята у нас работали. Если [удаленка] будет закреплена законодательно, то это будет востребовано», – считает Наталия Бордюгова.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 19.06.20

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