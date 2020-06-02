Поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе внесут в Госдуму в июне

Проект поправок в Трудовой кодекс об удаленной работе планируется внести в нижнюю палату российского парламента уже в июне. Об этом сегодня заявил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев по итогам онлайн-совещания с участием главы партии, зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

«Единая Россия», профсоюзы, работодатели и правительство доработают данный законопроект, он всеми принят за основу, и будем готовы уже в июне, как мы предполагаем, уже внести его в Государственную думу», – сообщил Исаев журналистам. Изменения планируется внести в главу 49.1 Трудового кодекса РФ, «которая говорит об удаленной работе», пояснил Исаев. Участники совещания сошлись во мнении не вносить поправки в отдельные статьи Трудового кодекса, а собрать все вопросы, связанные с удаленной работой, в одной главе.

В частности, в Кодексе появится положение о комбинированной занятости, когда речь будет идти о временном или частичном переводе на удаленную работу – например, когда человек несколько дней в неделю работает дома, а остальное время трудится на своем рабочем месте на предприятии.

«Все согласились с тем, что существующие положения о том, что основанием для увольнения удаленного работника могут быть основания, предусмотренные трудовым договором, то есть вписанные работодателем – это неправильно, – заявил Исаев. – Основанием для увольнения удаленного работника должны быть общие основания, записанные в Трудовом кодексе. Здесь не должно быть дискриминации».

По его словам, заработная плата «удаленного» работника должна быть сохранена на уровне не ниже, чем за труд в офисе. Кроме того, предполагается урегулировать вопрос о личном времени работника. «Все согласились с тем, что работник должен иметь право быть офлайн. То есть должно быть время, в которое его не беспокоит работодатель», – отметил парламентарий.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.06.20

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