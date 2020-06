Эксперты обсуждают статью Путина о Второй мировой войне: «он прав на 350%» и «в Европе не оценят»

Вышла в свет давно анонсированная статья президента Владимира Путина о Второй мировой войне. На русском языке (в частности, на сайте Кремля) она опубликована под заголовком «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», на английском, на портале National Interest – «Vladimir Putin: The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II». Эссе президента уже вызвало многочисленные отклики. Эксперты находят в статье и стремление объединить разрозненное российское общество, и пригласить Запад за стол переговоров, в то же время указав ему на его ошибки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», логически статья Путина делится на две части. Первая посвящена собственно предвоенным и военным событиям. Здесь Путин утверждает, что Советский Союз внес главный вклад в разгром нацизма; отрицает, что начало Второй мировой войне положил пакт Молотова-Риббентропа; заявляет, что страны Прибалтики вошли в состав СССР в соответствии с нормами международного права; призывает Европу и США открыть предвоенные и военные архивы, допуская, в частности, существование секретных англо-германских пактов; обвиняет ряд европейских политиков в стремлении «замолчать» Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии.

Упомянув о Ялтинской и о Потсдамской конференциях, Путин переходит к современности и роли международных организаций в геополитике. В частности, он назвал безответственными призывы лишить постоянных членов СБ ООН права вето; саммит «ядерной пятерки», по его мнению, крайне полезен для обсуждения принципов решения мировых вопросов; в завершение он предлагает пятерке ООН встретиться и обсудить общие принципы в мировых делах и последствия пандемии коронавируса.

По мнению политолога Константина Калачева, статья вполне сбалансированная, хотя он и не со всем согласен. «Я понимаю, чем он руководствовался. Путин пишет о прошлом, но говорит о настоящем. Это не историческое исследование, это политическое заявление. Путин оправдывает нашу внешнюю политику травмами, полученными при распаде СССР, и недружественными действиями Запада. Не зря он, поднимая тему виновных в начале Второй мировой войны, пишет о Германии, которая после Версальского мира пережила глубокую травму. Это его очередная попытка объясниться по поводу того, как он видит причины возникновения международных проблем, – считает Калачев. – В частности, он напоминает про двойную мораль коллективного Запада, который участвовал в Мюнхенском сговоре, позволив Гитлеру поглотить Австрию и расчленить Чехословакию.

Можно по-разному относиться к увлечению Путина историей. Лично я считаю, что не царское это дело, для этого есть МИД и Совет безопасности. Но поскольку все эти темы явно серьезно пережиты им изнутри, то это тот случай, когда он не мог отказать себе в удовольствии объяснить Западу, в чем тот не прав, и в то же время пригласить его за стол переговоров.

Но, боюсь, что если наши патриоты это оценят, то для европейцев это выступление будет мимо цели. Если это приглашение к разговору, то вряд ли оно в таком виде будет принято. Есть советская историческая наука, на которой базируется статья, а есть европейские исторические традиции, где на многое смотрят по-другому, и где вряд ли примут заявление, что аннексия Прибалтики была проведена в соответствии с нормами международного права. У каждого своя правда; то, что для нас остро и актуально, для других может быть и не остро, и не актуально.

Что касается нашей оппозиции, то она в этой статье для себя ничего нового не откроет. То, что он консерватор, мы и так знали, что ностальгирует по СССР – тоже знали, знали, что его знания формировались в определенный период в определенной среде. Но одно понятно совершенно: для него ключевые темы – это суверенитет, национальная безопасность и сильная Россия. Но даже сильную Россию каждый понимает по-своему. Для одних это страна, с военной мощью которой все вынуждены считаться, для других – та, где среднедушевые доходы населения находятся хотя бы на среднеевропейском уровне. Оппозиции «оттоптаться» особо не на чем, разве что сказать, что президенту думать надо не о прошлом, а о будущем».

Политтехнолог Андрей Перла, комментируя «Новому Дню» статью президента, отметил, что Путин – в хорошем смысле слова традиционалист. «Он изложил тот взгляд на Вторую мировую войну, которая была во всех советских учебниках для средней школы, только подтвердил это новыми цитатами из архивов, и это прекрасно.

Надо понимать, что в отличие от других наук – физики, химии – для истории школьный учебник – это высшая точка науки. Все историки работают именно для того, чтобы рассказать детям историю их страны. Чтобы страна была единой и суверенной, история не должна меняться. Все новые открытия в истории должны быть направлены на углубление существующих знаний. Как бабушек и дедушек учили про князя Владимира, так же и внуков должны учить, – уверен Перла. – В 90-е годы в нашей стране случилась страшная вещь. Все исторические знания трех поколений людей были помножены на ноль. Им сказали: «Все, чему вас учили – неправда. Забудьте это. Россия – агрессор, Россия – плохая». Последствия этого страшного преступления мы расхлебываем до сих пор. Поэтому то, что сделал Путин, – это очень важно и нужно, и тут он прав на все 350 %.

Хотя я не согласен с ним во многих других вопросах, особенно во внутренней политике, но здесь я полностью его поддерживаю. Нет никакого будущего у страны, если она сама про себя говорит, что она агрессор, оккупирует маленькие страны и так далее. Чтобы жила страна, каждый с детства должен быть уверен, что мы всегда боролись за свободу, что мы никого не завоевывали, мы – силы добра, а те, кто на нас нападал – силы зла», – уверен эксперт.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 19.06.20

