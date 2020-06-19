Посылки уральцев, отправленные за рубеж «Почтой России», застряли на 3 месяца (ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга жалуются на «Почту России», мол, компания не выполняет свои обязательства перед клиентами. Речь идет о посылках, которые уральцы отправляют в другие страны. Съемочная группа «Нового Дня» пообщалась с предпринимательницей Татьяной Тюжиной, которая владеет небольшим магазином. Часть покупок совершают иностранцы. А доставлять дешевле и удобнее было через «Почту России». Ситуация изменилась в марте, когда начали закрывать границы.

Посылки застряли на 3 месяца

«Обычно посылка идет 2-3 недели. В середине марта начали закрываться границы. В середине апреля я поняла, что почтовые отправления никуда не идут, адресаты их не получают. Около 40-50 посылок неизвестно где со статусом «отправлено из России». До покупателя они не дошли», – сетует Татьяна. В качестве примера женщина сообщила агентству несколько трекеров, по которым можно отследить посылки. Большая часть из них со статусом «подготовлена к отправке из России». Лишь одна приобрела статус буквально сегодня «Прибыло в сортировочный центр».

При этом, о самой проблеме говорят жители всей страны. Люди, потерявшие свои посылки, звонят в «Почту России», где им отвечают: «Ожидайте, мы уточним информацию. Из-за международных ограничений доставка осуществляется с замедлениями». Конкретных сроков при этом никто не называет. «Часть моих посылок уже на 3 месяца замедлилась. Конкретную информацию от «Почты России» не получить. Есть вариант подать заявление на розыск посылки. Это заявление будет рассматриваться 3 месяца», – добавила предпринимательница. В особенности в данной ситуации страдают бизнесмены. Из-за несоблюдения сроков доставки приходится возвращать деньги. А если продажа шла через Ebay, то покупатель может пожаловаться на продавца, что негативно скажется на рейтинге и может сильно навредить репутации. В связи с этим граждане, чьи посылки не дошли до заграничного получателя, активно пишут письма во все инстанции. В Москве даже подают коллективный иск в суд.

«Новый День» запросил комментарий в свердловском отделении ФГУП «Почта России» и опубликует его, когда будет получен ответ.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 19.06.20

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