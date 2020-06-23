В «Почте России» объяснили, почему посылки, отправленные за рубеж, застряли на 3 месяца

Официальный представитель «Почты России» на Урале Анна Первушина прокомментировала ситуацию с застрявшими на три месяца в Екатеринбурге посылками, которые свердловчане отправили за рубеж. Она подтвердила, что действительно из-за пандемии возникли проблемы с авиасообщениями между другими странами, возможности перевозки грузов сократились в десятки раз, что повлияло на всех логистических операторов.

«Более 30 стран заявили о прекращении обработки международной почты или ограничили время работы почтовых объектов. В связи с этим возникли замедления в доставке международных почтовых отправлений в следующие страны: США, Китай, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Украину, Молдову, Румынию, Латвию, Литву, Эстонию, Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Словакию, Словению, Турцию, Финляндию, Францию, Хорватию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Израиль, Армению, Канаду, Грузию», – говорится в официальном ответе подразделения макрорегион «Урал» «Почты России».

На сегодняшний день «Почта России» организовала регулярное почтовое сообщение со странами Европы, Прибалтики и Таможенного союза. Отправка посылок и корреспонденции осуществляется автомобильным транспортом через Германию, Нидерланды, Латвию и Украину.

Напомним, в редакцию «Нового Дня» обратились предприниматели, бизнес которых построен на международных почтовых отправлениях. Из-за пандемии их посылки не попали во время к адресатам, что негативно сказывается на прибыли и репутации предпринимателя. Когда в марте другие страны закрыли границы из-за коронавируса, почтовые отделения все равно продолжали принимать посылки по всей России и брать за их доставку деньги, при этом сами вещи на 3 месяца застряли где-то на складах.

Посылки застряли на почте

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 23.06.20

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