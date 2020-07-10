В «Почте России» заявили, что проблема с отправкой посылок за рубеж решена

В Свердловской области наладилось почтовое сообщение практически со всеми странами, и посылки из региона за рубеж и обратно уходят в обычном режиме. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал директор макрорегиона «Урал» АО «Почта России» Дмитрий Киселев.

«Около 30 стран [из-за пандемии] полностью прекратили почтовое сообщение, и туда ничего не уходило, и оттуда сюда. Прекращалось самолетное сообщение, а у нас под отправления есть лимит в каждом самолете. Но мы с этим справились, увеличилось число регулярных рейсов, поезда стали ходить чаще. По стране мы особых сбоев не отметили, с международными отправлениями было сложнее, там, где прекратилось авиасообщение, «Почта» привлекла автомобильное и даже морское сообщение. Теперь с европейскими странами все хорошо, с Китаем тоже. Есть сбои с некоторыми странами, например, с Новой Зеландией, можно зайти к нам на сайт и про каждую страну почитать. Но с Европой и Китаем все хорошо, я сам раз в месяц заказываю доставку из интернет-магазинов. Да, бывают проблемы у наших партнеров, дней 10 отправление лежит, потом мы получаем статус «Пересек границу» и дней за 10 доставляем», – прокомментировал Дмитрий Киселев.

Напомним, ранее жители Екатеринбурга жаловались, что посылки, которые нужно отправить за рубеж, по три месяца лежат на складах. В «Почте России» тогда проблему подтвердили, сообщив, что из-за пандемии возникли проблемы с авиасообщением между другими странами, возможности перевозки грузов сократились в десятки раз, что повлияло на всех логистических операторов.

Из-за пандемии посылки застряли на 3 месяца

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 10.07.20

Из-за бума на летних верандах число вакансий в общепите выросло вдвое. / В Екатеринбурге начали фиксировать первые тепловые удары. / Пациенты в + 34 стоят на улице в очереди на КТ. В приоритете «скорые», потом дети (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»