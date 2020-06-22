В Свердловской области число заболевших коронавирусом за сутки упало ниже 200

В Свердловской области продолжает снижаться официальная статистика заболеваемости коронавирусом. За последние сутки подтверждено 197 новых случаев. Один человек скончался, выздоровели 70. Данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отметим, сегодня Средний Урал по числу выявленных за сутки случаев заболевания находится на седьмом месте, еще недавно область уступала только столичным регионам. В региональном оперативном штабе «Новому Дню» рассказали, что стал снижаться индекс заболеваемости коронавирусом. 13 июня он был выше единицы – 1,11, а уже с 14 июня меньше единицы – 0,97; 15 июня – 0,83, 16 июня – 0,81, 17 июня – 0,82, 18 июня – 0,9, 19 июня – 0,9. Это один из важнейших показателей, снижение которого необходимо для перехода на следующий этап снятия ограничений. Индекс заболеваемости должен быть меньше единицы в течение нескольких дней.

Екатеринбург, Елена Иванова

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