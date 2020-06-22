В Свердловской области стал снижаться индекс заболеваемости Covid-19

В Свердловской области стал снижаться индекс заболеваемости коронавирусом. Этот показатель говорит о том, сколько человек заражает каждый больной. Как сообщили «Новому Дню» в региональном оперативном штабе, только 13 июня он был выше единицы – 1,11, а уже с 14 июня меньше единицы – 0,97; 15 июня – 0,83, 16 июня – 0,81, 17 июня – 0,82, 18 июня – 0,9, 19 июня – 0,9.

Это один из важнейших показателей, снижение которого необходимо для перехода на следующий этап снятия ограничений. Индекс заболеваемости должен быть меньше единицы в течение нескольких дней. Однако одного этого для снятия ограничений недостаточно. Также требуется, чтобы в регионе было свободно больше половины специализированных коек для больных коронавирусом. По информации на 18 июня, занято было 55,47%.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 22.06.20

Из Узбекистана в Екатеринбург вернулись 125 россиян. / 22 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / Мэрия Екатеринбурга опровергла информацию о раздаче продуктов населению. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»