В новой школе Академического еще остались места для первоклашек без прописки: запись начнется 1 июля

1 июля в школах Екатеринбурга начнется третья волна записи в первый класс. Записаться смогут те, у кого нет прописки по месту проживания, либо те, кто не успел в первые два этапа. В Академическом – одном из немногих активно строящихся районов – еще остались места. В новой школе готовы принять еще 86 первоклашек.

До этого года в Академическом было три школы: № 16, 19 и 23. И обычно к лету в каждой из них не оставалось свободных мест в первых классах. В нынешнем году тоже все места в этих образовательных учреждениях уже заняты детьми, которые пойдут сюда по прописке. В школе № 16 будет 7 первых классов, в которых будут обучаться 210 детей. В девятнадцатой – 8 классов на 240 детей, школа № 23 примет 360 первоклашек.

Но родители Академического и соседних районов еще могут записать своих детей в новую школу – с 1 сентября свои двери откроет школа № 79 в квартале «Близкий». Сегодня здесь есть 86 вакантных мест в первых классах. А всего школа примет 570 малышей в 19 первых классов.

«С 1 июля могут подавать заявление и документы для зачисления родители, у детей которых нет регистрации на участке, относящемуся к школе (посмотреть соответствующие участки можно в постановлении администрации Екатеринбурга № 50 от 20.01.2020). Например, родители, чьи дети живут на улице Академика Парина. Эта улица новая, она появилась позже, чем было издано постановление о закреплении за школами определенных территорий», – рассказала «Новому Дню» директор школы № 79 Елена Камышанова.

На данный момент приемная комиссия в самой школе в связи с эпидемиологическими ограничениями не ведет прием посетителей. Заявление и документы для зачисления в школу можно подать через портал госуслуг, Центр муниципальных услуг, многофункциональные центры. Все заявления рассматриваются в порядке очередности поступления. Если к 1 июля эпидситуация улучшится и будут сняты ограничительные меры по защите населения от коронавируса, то можно будет подавать документы в комиссию напрямую. Информация об этом сразу появится на официальном сайте школы.

Школа № 79 в квартале «Близкий» ведет набор не только первоклассников. Поскольку образовательное учреждение новое, оно набирает детей во все параллели, кроме выпускных: в первый год работы не будет набора в девятые и одиннадцатые классы. Прием заявлений на перевод детей в школу № 79 идет с 1 июня.

«Много родителей уже подали заявления, и дети зачислены в школу, и каждый день поступают новые заявления. Наша школа может принять в одну смену 1 200 детей. Но мы изначально закладываем в цифры приема на 2020/2021 учебный год больше вакантных мест, так как мы находимся в активно строящемся районе: дома будут заселяться и в конце лета, и в течение учебного года. Уже сейчас звонят родители, которые планируют переехать в Академический в течение года, спрашивают, будут ли места. И мы надеемся, что сможем удовлетворить все потребности. Педагогический коллектив уже сформирован, и мы ждем 1 сентября, чтобы гостеприимно распахнуть двери пред нашими учениками и их родителями», – пояснила Елена Камышанова.

Другие школы Академического, кстати, тоже набирают детей не только в первые классы. Так, с июля школа № 16 начнет формировать четыре десятых класса по разным профилям, школа № 19 – три десятых профильных класса. А в школе № 23 есть 10 свободных мест во вторых классах.

В следующем году в Академическом планируют открыть еще одну школу в рамках муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» Екатеринбурга. Она разместится в десятом квартале района и сможет принять 1 100 детей, в том числе – из квартала «Девятый», который сейчас активно застраивается. По проекту в новой школе будет 4 этажа, светлые учебные классы, спортивные и актовые залы с мультимедийным оборудованием. Для младшей и средней школы будут отдельные входные группы – кстати, точно так же построена школа № 79. Это делается для того, чтобы малыши не пересекались со старшеклассниками и чувствовали себя более комфортно. На пришкольной территории появится большой стадион с беговой дорожкой, поле для мини-футбола, волейбола, баскетбола, хоккейный корт.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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