В новых микрорайонах Екатеринбурга откроют новые школы и создадут дополнительные места для первоклассников

В новых застраивающихся микрорайонах Екатеринбурга, где традиционно живут в основном семьи с детьми, к учебному году откроют новые школы с увеличенным количеством мест для первоклассников. С завтрашнего дня можно записать детей на свободные места в образовательные учреждения Академического, Солнечного и Мичуринского.

Новые микрорайоны Екатеринбурга, которые ориентированы, в первую очередь, на семьи с детьми, постепенно прирастают новыми школами и детсадами. С каждым годом здесь строится все больше образовательных учреждений, чтобы у новоселов, которые покупают квартиры, не возникало проблем с устройством детей.

Так, в этом году открываются новые школы в микрорайонах Академическом и Солнечном. А в микрорайоне Мичуринском, где в феврале не всех первоклассников удалось записать в школу, провели ремонтные работы и создали дополнительные места. С завтрашнего дня стартует третья волна записи первоклассников в школы, и во всех трех микрорайонах родители могут подавать заявления на вакантные места.

«Хочу обозначить, что открывается в этом году школа № 79 в Академическом, там 570 мест отдано первоклассникам, и там еще есть свободные места. Если кто-то в микрорайоне Академическом хочет отдать своего ребенка в школу, то новая школа их ждет, – рассказала сегодня на брифинге начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. – Также открывается у нас новая школа в микрорайоне Солнечном. Там 240 мест для первоклассников – это восемь классов. При необходимости готовы открыть еще, но думаем, что мест пока хватит. В микрорайоне Краснолесье в школе № 181 наконец-то достроили пристрой. Сложная ситуация была в Мичуринском, где во время основной волны записи в феврале смогли записать в школу не всех первоклассников. Но провели ремонтные работы и создали 96 дополнительных мест, из них 15 еще свободны».

На этом строительство новых школ в новых микрорайонах не остановится. Так, в Академическом (застройку района ведет АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое») продолжаются работы по возведению еще одной школы в квартале «Десятый». В школе будет 1 100 мест, ее планируют открыть в 2021 году, так что возможностей для обучения школьников станет больше. Эта школа, как и другие в Академическом, будет построена при помощи механизма государственно-частного партнерства: застройщик берет на себя затраты и организацию проектирования, а дальнейшее строительство обеспечивается за счет бюджетных средств и курируется со стороны органов власти.

Всего, по данным Екатерины Сибирцевой, в этом году школы примут 22 328 первоклассников. Большая часть (18 415 человек) уже записаны в школы. Остальных будут записывать с 1 июля по 5 сентября на основании заявления родителей. Адресная привязка к школе на данном этапе не актуальна. Подать заявление пока можно на портале госуслуг, а также при помощи сервисов многофункциональных центров и центров муниципальных услуг.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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