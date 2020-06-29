В школах Екатеринбурга – еще 3913 свободных мест для первоклассников, запись начнется 1 июля

С 1 июля начнется третья волна записи в первые классы. Попасть на вакантные места смогут все желающие, кто успеет подать заявление: привязки к прописке на данном этапе нет. Всего в 90 школах Екатеринбурга свободно 3 913 мест.

Напомним, во время первых двух этапов записи в первые классы родители могли записать детей только в школы «по прописке», то есть закрепленные за адресом регистрации ребенка. С 1 июля подать заявление можно в любую школу, где есть места, обычно на сайте образовательного учреждения информация о наличии и количестве мест указана. Как рассказали «Новому Дню» в департаменте образования Екатеринбурга, сегодня школы города готовы записать 3 913 первоклашек.

В Верх-Исетском районе в одиннадцати школах еще довольно много вакантных мест. Так, 116 первоклашек готовы записать в школе № 171, 109 мест – в школе № 6, 81 место – в школе № 57, 89 мест – в школе № 141. Есть даже два места в популярной школе № 1.

В Железнодорожном районе больше всего свободных мест – 84 – в школе № 149. В школе № 75 – 73 места. В еще нескольких школах – более 60 мест: № 83, 119, 127, 147, 208. Всего детей готовы «допринять» 13 СОШ.

Много первоклашек с первого июля готовы принять 17 школ Орджоникидзевского района. Больше всего мест в 95-й школе – 112. Есть 39 мест в гимназии № 205 «Театр».

В Кировском районе мест в девяти школах осталось не так много, лидер по числу вакантных мест за партами – школа № 36, здесь готовы принять 58 первоклассников. В других учреждениях мест меньше.

В Октябрьском районе первые классы тоже почти укомплектованы. Больше всего мест осталось в школе № 96 – здесь примут еще 46 первоклашек, еще 45 детей возьмут в СОШ № 15. Зато в Октябрьском районе есть 37 мест в гимназии «Корифей».

В Чкаловском районе места для первоклассников есть в 16 школах, больше всего – в № 197 (99 мест). Более 60 мест в СОШ № 21, 59, 142. В Ленинском районе больше всего мест в школе № 154 – 108, далее идет лицей № 109 с 59 местами, в остальных образовательных учреждениях мест – менее 40. В целом места есть в одиннадцати учреждениях.

Добавим, что приемные комиссии в школах сейчас не работают на прием посетителей, соответственно, и заявление подать лично не получится. Для записи детей в школу можно воспользоваться «Госуслугами», либо сервисами многофункциональных центров и центров муниципальных услуг.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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