Музеям запретили принимать группы туристов, сотрудники боятся, что «никто не придет даже после открытия»

Новые требования Роспотребнадзора для музеев содержат не только подробный перечень что и сколько раз в день нужно протирать с дезинфицирующими средствами. Документ на неопределенный срок запрещает музеям сотрудничать с туристическими компаниями, которые регулярно привозили свои группы на экскурсии в рамках комплексных туров по Уралу. По словам музейщиков, от такого запрета пострадают, прежде всего, сами люди: если из программы тура исчезнет посещение музеев, она значительно обеднеет.

Сейчас в Екатеринбурге на работу вышли 25% сотрудников музеев. Они занимаются будущими проектами, подготовкой к приему посетителей в связи с новыми требованиями Роспотребнадзора.

В документе говорится, что перед началом работы после приостановки деятельности все музеи должны будут провести уборку с дезсредствами, в том числе очистить систему вентиляции. Когда посетителям разрешат приходить на выставки, нужно будет изменить маршрутизацию: люди должны заходить и выходить через разные двери. В целом требования очень схожи с аналогичными требованиями к другим объектам – отелям, кафе и так далее: нужно регулярно проводить уборку, протирать поверхности, соблюдать социальную дистанцию, не пускать людей без масок и так далее.

Но есть пункт, который вызвал недоумение в профессиональной среде. Так, пунктом 11-м рекомендаций фактически на неопределенный срок исключается возможность сотрудничества с турфирмами, которые до пандемии были одними из ключевых партнеров многих музеев Свердловской области.

«Не допускается прием туристско-экскурсионных групп и реализация соглашений с туристическими компаниями. Прием туристско-экскурсионных групп возобновить после снятия всех ограничительных мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекцией (Сovid-19)», – говорится в требованиях.

Музейщики считают, что сотрудничество с туркомпаниями, напротив, сокращает количество контактов: при долговременных контрактах турфирмы «блоками» выкупают экскурсии. Людям не нужно стоять в кассы за билетами, чтобы посетить выставки: их небольшими группами привозят на автобусах, обслуживают и увозят.

«До пандемии мы работали со многими туркомпаниями и Екатеринбурга, и области, и даже страны. Проводили экскурсии для групп, туристов привозили целыми автобусами. Предлагали как экскурсионные программы, так и программы для детского досуга, интерактивные занятия. Все это пользовалось успехом. Помимо этого, разрабатывали партнерские мероприятия, делали специально мероприятия под заказ турфирм, комбинировали наши продукты. Например, у нас есть кофейня. Был вариант комбо-обслуживания: людей привозили на экскурсию, а после они получали перекус», – рассказала «Новому Дню» заместитель директора Музея истории Екатеринбурга по развитию Оксана Мокеева.

При этом Екатеринбург и область – не самые развитые с точки зрения массового туризма территории. И, как говорят сотрудники музеев, их денежные потери будут не такими колоссальными, как у музейщиков Москвы и Санкт-Петербурга. Однако урон от такого решения будет – и в большей степени пострадают сами люди.

«Сказать, что мы прям обеднеем, наверное, нельзя. Но имиджевая сторона вопроса пострадает. К нам приезжали для знакомства с городом, потому что лучше, чем музей истории, город мало кто знает. Не столько мы пострадаем, сколько люди, которые приезжают в город», – говорит Оксана Мокеева.

В областных музеях, посещение которых входило в многие комплексные туры по Свердловской области, ответить на вопрос – как на них повлияет запрет на работу с турфирмами – затруднились. «Новый День» обзвонил несколько учреждений, в том числе популярный у туристов музей Невьянской наклонной башни, но в основном музейщики говорят об одном: всех волнуют, в первую очередь, даты открытия для обычных посетителей. По последним сообщениям, в Москве обещали федеральные учреждения открыть в середине июля. Но сотрудникам музеев Свердловской области сроков никаких пока не называют, сообщили «Новому Дню» сразу в нескольких учреждениях культуры.

Еще одни вопрос, который волнует сотрудников музеев: даже если разрешат проводить групповые экскурсии, кто придет?

«Пока это все только обсуждается – как принимать группы, в каком количестве. И мы даже не знаем, если нас откроют: много ли придет людей? Либо люди соскучились по культуре и действительно есть опасения, что будет много народа. Либо люди напуганы [коронавирусом] и вообще никто не придет даже после открытия», – рассказала заведующая просветительским отделом Екатеринбургского музея изобразительных искусств Вероника Калинина.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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