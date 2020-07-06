В Петербурге вновь открываются музеи, выставочные залы и фитнес-центры

В Санкт-Петербурге с понедельника, 6 июля, отменяется еще ряд ограничительных мер, введенных из-за корронавируса.

В частности, с сегодняшнего дня возобновят работу музеи, выставочные залы, а также фитнес-центры и бассейны (за исключением находящихся в зданиях ТРЦ и торговых комплексов), сообщается на сайте городского правительства. Кроме того, в Северной столице заработают негосударственные бани и банные комплексы, однако для клиентов будут открыты только помывочные зоны.

Также с понедельника разрешено работать магазинам с отдельным входом с улицы для посетителей и с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.

При этом, как отметили в горадминистрации, всем этим учреждениям позволено возобновить работу при условии соблюдения требований Роспотребнадзора – социальное дистанцирование и обязательное использование защитных масок и антисептиков для рук.

В экскурсионных группах в музеях должно быть не более пяти посетителей. Использование аудиогидов разрешено только с одноразовыми наушниками и дезинфекцией после каждого посетителя.

Отметим, что сегодня для посетителей откроются Петропавловская крепость, Музей музыки в Шереметевском дворце, Музей Суворова, Музей обороны и блокады Ленинграда, 7 июля – музейная экспозиция Гатчинского дворца, Музей Достоевского и Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, передает РИА «Новости». В период с 12 по 15 июля заработает Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор». Эрмитаж откроется в середине июля. При этом для посетителей будут доступны только определенные маршруты, которые в данный момент находятся в стадии разработки, сообщила пресс-служба музея в минувшую пятницу.

Что касается фитнес-центров, в этих заведениях обязательна предварительная запись посетителей. В помещениях фитнес-центров должно быть не более одного человека на 4 кв. м площади зала для занятия спортом, в плавательных бассейнах – не более 1 человека на 10 кв. м площади зеркала воды.

Напомним, с 5 июня в храмах Петербурга возобновились богослужения при соблюдении санитарных правил. С 15 июня заработали парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины и фотостудии. 28 июня открылись парки и скверы, детские и спортивные площадки, а 29 июня заработали летние кафе и зоопарк.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.07.20

Общественная палата Санкт-Петербурга опровергла спекуляции о выплатах наблюдателям на голосовании по поправкам. / «Этот момент настал»: Путин анонсировал кардинальное изменение российских законов. / Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию: изменения вступят в силу в День независимости США. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»