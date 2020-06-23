Организаторы фестиваля стрит-арта не смогли объяснить, как будут отбирать работы

В Екатеринбурге на следующей неделе начнется фестиваль стрит-арта. Впервые за много лет это будет не «Стенограффия», а что-то другое – мэрия выбрала другого подрядчика для проведения фестиваля уличного изобразительного искусства, поэтому и название, которое придумали в «Стрит-арте», использоваться не будет. Нынешние организаторы – муниципальное учреждение «Столица Урала» и их московские подрядчики из компании «Коннект», ранее, по всей видимости, не проводившие мероприятий, связанных со стрит-артом, и они не сообщили, каким будет название фестиваля. Он, напомним, начнется уже в пятницу на следующей неделе, 3 июля, а завершится 3 августа.

Какова будет тематика фестиваля, неизвестно, но представитель «Столицы Урала» Евгений Кисеев сегодня на онлайн-брифинге, организованном администрацией Екатеринбурга, заявил, что мероприятие не будет посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (как сообщалось ранее). «Тема фестиваля – уличное искусство, – туманно изъяснился Киссев. – По критериям, будет один-два объекта к 75-летию Победы, нашей великой даты, мы просто обязаны в рамках этого праздника отдать дань памяти, чтобы эти объекты у нас в городе появились. Остальные не ограничивают в творчестве художников, критерии – в качестве исполнения».

Как будет проходить отбор участников фестиваля и работ, тоже неизвестно. Исполнительный директор «Коннекта» Илья Абрамов не смог дать какой-то конкретной информации. «По поводу участников – это тонкости, прописан регламент в техзадании, существуют нормативно-правовые акты, идет работа плодотворно. У нас идет процедура подписания контракта, нужно сделать все качественно и хорошо, первая комиссия собирается 30 июня, следующая – 2 июля, на них будут предложены работы и площадки, они будут отбираться и выбираться», – сказал он.

Менеджер проекта «Граффити-24» Павел Торицын, в свою очередь, сказал, что «настрой у художников оптимистичный». При этом, какие это будут художники, опять же, никто не уточнил. «Многие готовы начать уже сейчас, это молодые, талантливые, свежие и амбициозные молодые люди. Тематика [фестиваля] совпадает с настроением в Екатеринбурге, в стране, мы смотрим на это под позитивным углом», – прокомментировал он.

Известно, что по контракту, заключенному между мэрией и «Коннектом», в Екатеринбурге появится не меньше 10 работ. Возможно, их будет больше. «Руководствоваться будем качеством выполнения арт-объектов, будет создана комиссия, привлечены эксперты, специалисты с биеннале, из Центра современного искусства, будет коллега Каменский, будет коллега… в общем, мы постараемся позвать экспертное сообщество, не переживайте, профессиональный взгляд будет», – сказал по поводу отбора Кисеев.

Отметим, Абрамова спросили, проводило ли раньше предприятие, которое он представляет, фестивали, связанные со стрит-артом или уличным искусством, однако тот ответил уклончиво. «Компания «Коннект» организовала более 500 мероприятий федерального и международного уровня. Организация мероприятия типична, корректируется привлечением узких профессионалов. Мы наняли команду опытных ребят, которые знают этот город и живут в этом городе, мы им просто нашим опытом помогаем», – сказал он, отметив, что организация фестиваля стрит-арта – «это не просто поставка краски».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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