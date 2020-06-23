«Уральские авиалинии» переоборудуют грузовые самолеты обратно в пассажирские

С началом туристического сезона в России растет спрос на авиаперевозку – фиксируют эксперты туррынка. В связи с этим «Уральские авиалинии» начали переоборудовать в пассажирские те борта, которые в разгар пандемии временно были отданы под грузовые перевозки. На переоснащение одного самолета уходит от двух до трех суток.

Напомним, на период пандемии, когда пассажиропоток резко снизился, авиакомпания «Уральские авиалинии» переоборудовала 12 из 48 самолетов своего авиапарка под грузовые борта для доставки гуманитарных грузов из-за рубежа по России и в Европу.

Сейчас, с постепенным снятием карантинных мер в регионах России и с началом туристического сезона, эксперты отмечают, что авиаотрасль начинает восстанавливаться, наши соотечественники отправляются на российские курорты, и авиакомпания фиксирует повышение числа броней. В связи с этим «Уральские авиалинии» начали переоборудовать грузовые самолеты обратно в пассажирские.

«Сотрудники авиационного технического центра авиакомпании уже вернули три борта из двенадцати в свое привычное состояние. Для этого в салоны на место были установлены пассажирские кресла, – рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний». – На переоборудование одного борта уходит от двух до трех суток. Все зависит от модификации и возраста самолета. Например, работа, которая ведется сейчас по переоборудованию Airbus А321neo, занимает трое суток из-за необходимости монтажа подводящих кабелей usb-портов. Остальные самолеты ожидают своей очереди в Кольцово и Жуковском».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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