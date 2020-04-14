Авиакомпания «Уральские авиалинии» перепрофилировала часть авиапарка под грузовой

«Уральские авиалинии» по примеру многих мировых авиакомпаний перепрофилировали часть своего авиапарка под грузовой. В настоящее время перевозчик обеспечен заказами по доставке грузов до конца мая 2020 года.

«Количество пассажирских рейсов в нынешних условиях сильно сократилось. В то же время, мы видим повышенный спрос на транспортировку грузов. В приоритете товары первой необходимости, медикаменты для лечения коронавируса, медицинское оборудование, средства защиты и так далее. Поэтому наша авиакомпания приняла решение задействовать часть воздушных судов для выполнения грузовых рейсов», – рассказал коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов, уточнив, что все обязательства по выполнению регулярных пассажирских рейсов остаются без изменений.

В частности, обширная полетная программа «Уральских авиалиний» по доставке грузов завязана на рейсах из Китая. Первый такой рейс по маршруту Пекин – Екатеринбург состоится 15 апреля 2020 года. Грузу, который доставит перевозчик, присвоен высший приоритет. Также грузовое сообщение запланировано и по России. Накануне из Екатеринбурга в Москву были отправлены два рейса с медицинской техникой для столичных медицинских учреждений.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 14.04.20

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