российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 апреля 2020, 14:02 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Авиакомпания «Уральские авиалинии» перепрофилировала часть авиапарка под грузовой

«Уральские авиалинии» по примеру многих мировых авиакомпаний перепрофилировали часть своего авиапарка под грузовой. В настоящее время перевозчик обеспечен заказами по доставке грузов до конца мая 2020 года.

«Количество пассажирских рейсов в нынешних условиях сильно сократилось. В то же время, мы видим повышенный спрос на транспортировку грузов. В приоритете товары первой необходимости, медикаменты для лечения коронавируса, медицинское оборудование, средства защиты и так далее. Поэтому наша авиакомпания приняла решение задействовать часть воздушных судов для выполнения грузовых рейсов», – рассказал коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов, уточнив, что все обязательства по выполнению регулярных пассажирских рейсов остаются без изменений.

В частности, обширная полетная программа «Уральских авиалиний» по доставке грузов завязана на рейсах из Китая. Первый такой рейс по маршруту Пекин – Екатеринбург состоится 15 апреля 2020 года. Грузу, который доставит перевозчик, присвоен высший приоритет. Также грузовое сообщение запланировано и по России. Накануне из Екатеринбурга в Москву были отправлены два рейса с медицинской техникой для столичных медицинских учреждений.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 14.04.20

На Урале оштрафовали нарушителя самоизоляции, который вернулся из зарубежной командировки. / В муниципальных детсадах открыли 343 дежурные группы, в частных – всего 4. / В Нижнем Тагиле ищут пропавшую полгода назад 23-летнюю девушку (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,