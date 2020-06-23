Избирательные участки принимают первых посетителей – с заявлениями о голосовании на дому (ФОТО)

Избирательные участки начали принимать заявления граждан, которые собираются участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на дому. Съемочная группа «Нового Дня» посетила несколько УИКов в центре Екатеринбурга.

Один из них размещен в колледже им. Ползунова. Секретарь избирательного участка рассказал агентству, что одни люди подают заявления лично, другие через сайт госуслуг. Все средства защиты и дезинфекции уже доставлены на УИК. Во время голосования поток людей будут контролировать волонтеры либо правоохранители, дополнил секретарь участка.

В гимназии № 5 сотрудник образовательного учреждения рассказал, что заявления на участок приносят 5-6 человек в день.

Как уже сообщал «Новый День», уже составлено расписание работы УИК: 25, 26, 29 июня помещения будут открыты с 16:00 по 21:00, 27 и 28 июня – с 10:00 по 15:00, 30 июня – с 12:00 по 17:00. 1 июля участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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