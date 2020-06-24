Екатеринбург и Казань может связать скоростная автодорога

Между столицей Татарстана и Екатеринбургом может появиться платная скоростная автодорога. Ее маршрут и сроки строительства пока не известны. Конкурс на выполнение предпроектных работ опубликован на сайте Госзакупок.

Заказчик ООО «Автодор-инвест» объявил конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса предпроектных работ по строительству скоростной автомобильной дороги «Казань – Екатеринбург» в составе скоростного международного транспортного коридора «Запад-Восток». Начальная цена контракта – 114,75 миллиона рублей. Заявки принимаются до 10 июля.

Победителю предстоит выполнить серьезный комплекс работ: разработать транспортную модель, проработать как минимум три варианта маршрута с обоснованием каждого варианта – с учетом реконструкции уже существующих дорог. Также исполнитель должен провести анализ строительных, технических и иных рисков проекта и сделать независимое заключение. Победителя объявят 29 июля.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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