Стало известно, кто займется предпроектными работами скоростной дороги Екатеринбург – Казань

Опубликован итоговый протокол конкурса по выбору подрядчика для предпроектных работ скоростной дороги Екатеринбург-Казань – весьма вероятно, это будет платная дорога. Работами займется АО «Петербургские дороги» и его стратегический партнер ООО «Инфратерра» – обе компании из Санкт-Петербурга. Кроме этого предложения рассматривалось еще одно, решающим стал опыт.

За свою работу «Петербургские дороги " запросили 110,7 млн рублей, как указано в документации, за последние пять лет компания получила 23 договора на разработку транспортных моделей по сопоставимой стоимости, второй участник закупки предложил разработать предпроектную документацию за 103,3 млн рублей, но наличие опыта подтвердить не смог.

Напомним, конкурс был объявлен в июне этого года. Победитель должен разработать транспортную модель, проработать как минимум три варианта маршрута с обоснованием каждого варианта – с учетом реконструкции уже существующих дорог. Также исполнитель должен дать рекомендации, стоит ли вводить платное движение. Должны тестировать следующие тарифы: для первой категории транспортных средств (легковушки): по 1 руб./км, 1,5 руб./км и 3 руб./км, для остальных – 1,5, 2 и 3 рубля за километр.

Трасса Екатеринбург – Казань, как указано в документации к аукциону, даст дополнительный толчок развитию трансконтинентального проекта «Европа – Западный Китай», на участке дороги Москва – Нижний Новгород – Казань за счет мощного притока трафика из смежных регионов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.09.20

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