Опубликован полный список дворов, где можно будет проголосовать по поправкам в Конституцию

Сегодня на официальном сайте администрации Екатеринбурга опубликовали полный перечень дворов, где будет проходить голосование по поправкам в Конституцию. Проголосовать можно будет во дворе, только если ваш дом прикреплен.

«Мы опубликовали перечень дворов, где участковые избирательные комиссии (УИК) будут проводить голосование с 25 по 30 июня. Поясняем, что проголосовать в конкретном дворе смогут только прикреплённые к окрестным домам жители. Например, 25 июня на УИК на Автомагистральной, 19 будут голосовать жители трёх домов: 19, 21 и 23», – сообщили в мэрии Екатеринбурга. Документ опубликован по ссылке, но чтобы посмотреть список всех дворов, его придется скачать.

Напомним, всего «уличным» голосованием будет охвачено 600 придомовых территорий. Ориентировочно в день будет проходить голосование в 15 дворах в каждом из семи районов города. Участковая избирательная комиссия будет выезжать во двор, на специально оборудованное место (веранда или переносной тент). Проголосовать можно будет сначала во дворе, потом по заявлениям – на дому. Как уже сообщалось, всего в уральской столице будет организовано 105 мобильных участков. На них будет потрачено около 9 миллионов рублей из городского бюджета.

Также ранее был объявлен график работы стационарных участковых комиссии в дни проведения плебисцита. 25, 26, 29 июня помещения УИК будут открыты с 16:00 по 21:00, 27 и 28 июня с 10:00 по 15:00, 30 июня с 12:00 по 17:00. В день голосования 1 июля участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 24.06.20

Екатеринбург и Казань может связать скоростная автодорога. / В Свердловской области выявлен 181 случай коронавируса, 4 человека умерли. / Цуканов улетел на парад Победы в Москву. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»