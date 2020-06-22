В Екатеринбурге организуют голосование по Конституции в 600 дворах

Появились подробности организации уличного голосования по Конституции в Екатеринбурге. Мобильные участки будут «мигрировать» по дворам, каждый раз переезжая на новое место. Всего планируется охватить 600 придомовых территорий в период с 25 по 30 июня. Ориентировочно в день будет проходить голосование в 15 дворах в каждом из семи районов города, передает корреспондент РИА «Новый День».

«Участковая избирательная комиссия будет выезжать во двор, на специально оборудованное место (веранда или переносной тент). Проголосовать можно будет сначала во дворе, потом по заявлениям – на дому», – сообщили в пресс-службе городской думы.

По данным агентства, список домов, которые попадают в дворовое голосование, появится на сайтах территориальных комиссий Екатеринбурга. Информация до жителей будет доводиться через объявления и листовки в подъездах. Голосование во дворах будет возможно только в первой половине дня.

Как уже сообщалось, всего в уральской столице будет организовано 105 мобильных участков. На них будет потрачено около 9 миллионов рублей из городского бюджета. Также ранее был объявлен график работы стационарных участковых комиссии в дни проведения плебисцита. 25, 26, 29 июня помещения УИК будут открыты с 16:00 по 21:00, 27 и 28 июня с 10:00 по 15:00, 30 июня с 12:00 по 17:00. В день голосования 1 июля участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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