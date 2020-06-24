Салют в честь Победы в войне запустили в трех районах Екатеринбурга

В Екатеринбурге только что закончился салют в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Залпы запускали сразу в трех районах. Посмотреть на фейерверк вышли жители Уралмаша и Академического, а в центр постарались попасть, в том числе, жители соседних районов.

Салюты в 23:00 начались у метро «Динамо», в Преображенском парке Академического и в парке «Уралмаш». Салют длился около 15 минут. Самый красочный был на Плотинке – на него мэрия потратила 5 миллионов рублей, на два других – по 2,5 миллиона.

Напомним, это уже второй салют в честь 75-летия Победы за последние 2 месяца. Первый запустили 9 мая в ЦПКиО, причем место проведения скрывали до самого момента запуска залпов. Многие екатеринбуржцы тогда пришли в центр, думая, что фейерверк традиционно будет у «Динамо».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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