В Екатеринбурге отгремел салют в честь Дня Победы – его устроили в ЦПКИО (ФОТО)

В Екатеринбурге только что закончился праздничный салют в честь 75-летия со Дня Победы. В этом году ни военные, ни мэрия не сообщали заранее о месте проведения салюта, чтобы люди не нарушили самоизоляцию. 30 праздничных залпов дали на территории ЦПКиО.

Напомним, Центральный военный округ и мэрия Екатеринбурга приняли решение не отменять салют в честь 9 Мая. Но о месте его проведения никому не сообщали, чтобы екатеринбуржцы не отправились смотреть фейерверк и не устроили толпу, в которой легко мог бы распространиться коронавирус. Многие предполагали, что салют пройдет у «Динамо», либо на Плотинке. Но это оказалось не так.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Центрального военного округа, салют прошел в Центральном парке им. Маяковского. Расчёты исторических пушек ЗИС-3 дали 30 праздничных залпов с интервалом в 30 секунд, задавая темп пусков 500 салютных изделий типа «Вега», «Ассоль», «Фиалка».

Жители других районов Екатеринбурга рассказали, что праздничный салют они со своих балконов не увидели и не услышали.

Видео салюта в честь Дня Победы – скоро на нашем канале.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Владислав Тринько, Антон Отман, Александр Саливанчук

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