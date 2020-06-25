В Екатеринбурге готовятся увеличить число коек для больных коронавирусом

В оперативном штабе Свердловской области рассказали, что в Екатеринбурге готовятся развернуть дополнительные койки для больных коронавирусом, если это потребуется. «В резерве сейчас находятся несколько отделений, в том числе одно из подразделений ЦГБ № 3 и подразделения других муниципальных больниц», – сказали там.

Всего в Свердловской области перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом 6 088 коек. Тремя неделями ранее их было 5 888 – об этом «Новому Дню» также сообщали в оперштабе региона.

При этом в соцсетях регулярно появляются жалобы родственников пациентов, госпитализированных с Covid-19 или пневмонией, на то, что людям приходится часами ждать в приемном покое, поскольку палаты заполнены. Однако в оперштабе заявляют, что это не так. «Ситуация с загруженностью медицинских учреждений не вызывает на данный момент серьезных опасений медицинского сообщества. Действительно, несмотря на фиксируемое снижение числа заболевших Covid-19, муниципальные больницы в настоящее время остаются заполненными – ранее заболевшие пациенты продолжают получать там лечение. При этом говорить об их абсолютной загрузке нельзя. Ежедневно пациенты выписываются, и госпитализируются новые больные Covid-19, пневмониями, средними и тяжелыми формами ОРВИ. Только в Екатеринбурге в сутки выписываются в среднем 50-100 человек, лежавших в стационарах или лечившихся амбулаторно. В отдельные дни этот показатель бывает вдвое больше», – пояснили в оперштабе.

Там напомнили, что пациентов везут областные больницы – наркологическую, психиатрическую, в госпиталь ветеранов войн, в НИИ охраны материнства и младенчества, а также в медучреждения Сысерти, Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы. «Легких» и бессимптомных пациентов, а также тех, кому после стационара стало лучше, отправляют на «изоляционные площадки».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.06.20

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