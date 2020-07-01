В Свердловской области занято 74,6% «ковидных» коек

В Свердловской области, по информации, предоставленной оперативным штабом региона, в настоящее время развернуто 6108 коек для лечения пациентов с коронавирусом. В оперштабе подчеркнули – речь идет о больных с тяжелыми формами ОРВИ, Covid-19 и пневмониями. В число входят и койки в мобильном госпитале, развернутом на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». На него, напомним, региональные власти потратили более 200 млн рублей, однако пациентов туда не госпитализируют, несмотря на сложности с местами в других ковидариях. Как уже писал «Новый День», нередко пациентам, которых увезли на скорой в больницу, приходится ждать в пунктах-«передержках» или в коридорах, пока освободятся места в палатах.

«Там часть коек оборудованы как реанимационные с аппаратами ИВЛ. Это полноценный лечебный модуль, который можно задействовать, когда исчерпаны все резервы. У модуля полностью автономная система воздухообеспечения, подразумевающая полную смену воздуха вообще. Это современная точка, и от вентиляции самого выставочного центра никак не зависит», – ранее говорил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, уверяя, что в этом модуле необходимости нет.

Отметим, что в «Екатеринбург-Экспо» есть 50 коек. Помимо него в Екатеринбурге, согласно приказу минздрава Свердловской области, пациентов с Covid-19 везут в Госпиталь ветеранов войн (там оборудовано 530 мест для лечения больных коронавирусом, все медучреждение переориентировано на эти цели), Областную психиатрическую больницу, Областную наркологическую больницу, Областной противотуберкулезный диспансер, НИИ охраны материнства и младенчества, клинику УГМК-Здоровье, Областную детскую клиническую больницу, городские больницы № 1, 3, 14, 24, 40, а также в ведомственные медучреждения Минобороны РФ, и так далее.

Интересно, что в аппарате полпреда президента в УрФО дают другие данные – по их информации, в регионе развернуто не 6108, а 6308 коек. Причем 4 708 заняты – это 74,6% всех доступных специализированных мест в больницах для лечения пациентов с коронавирусом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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