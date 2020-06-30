В Свердловской области занято почти 73% коронавирусных коек

В Свердловской области заполнено почти три четверти специальных мест для лечения больных со средним и тяжелым течением коронавируса и пневмониями. Об этом говорится в результатах мониторинга, предоставленных полпредством президента в УрФО. По состоянию на воскресенье, 28 июня, в регионе было занято 72,9% ковидных коек. Всего в Свердловской области в настоящий момент создано 6 308 мест в больницах, где есть коронавирусные отделения, из них занято 4 598 мест, свободно 1 710.

Отметим, что еще в конце прошлой недели в оперативном штабе региона сообщали, что коек было 6 088, за выходные развернули еще 220 мест. «Новый День» обратился с запросом в оперативный штаб Свердловской области, чтобы уточнить, сколько коек в регионе есть к настоящему моменту, сколько из них в Екатеринбурге, включены ли в статистику места для коронавирусных пациентов в мобильном госпитале в «Екатеринбург-Экспо», и так далее. Ответ будет опубликован, когда поступит в распоряжение редакции.

Напомним, накануне «Новый День» сообщал, что екатеринбуржцам с подтвержденным Covid-19 и развившейся на его фоне пневмонией приходится часами ждать госпитализации после прохождения компьютерной томографии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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