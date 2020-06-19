Не пригодился: Креков рассказал о «золотом» мобильном госпитале в Экспо-центре

Вице-губернатор Павел Креков на сегодняшнем брифинге рассказал, какая ситуация сложилась с мобильным госпиталем в Экспо-центре, на оснащение которого было потрачено более 200 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Креков пояснил, что медицинский модуль, установленный там, может использоваться как лечебное учреждение. «Там часть коек оборудованы как реанимационные с аппаратами ИВЛ. Это полноценный лечебный модуль, который можно задействовать, когда исчерпаны все резервы. У модуля полностью автономная система воздухообеспечения, подразумевающая полную смену воздуха вообще. Это современная точка, и от вентиляции самого выставочного центра никак не зависит», – сказал Креков, но добавил, что сейчас в этом модуле необходимости нет.

Также он рассказал, что в одном из павильонов есть резервные коечные мощности, на которых свердловские власти отрабатывали методики для госпитализации больших групп населения. «Это было использовано как база для учений. Какие койки были, они и остались. Они и изначально предполагались на крайний случай. Но поскольку сейчас противоположная ситуация (имеется в виду сокращение заболеваемости – прим.ред.), они не пригодились. А как своего рода тренажер мы это регулярно используем». Чиновник также сказал, что вентиляция павильонов, где проходили учения, обычная. «Мы рассматривали возможность там разместить обсерватор. Была разработана особая схема вентиляции, для монтажа которой требовалось несколько часов или дней. Но это не понадобилось, так как обсерватор не использовали», – заявил Креков.

По его словам, никаких планов по вовлечению резервных мощностей «Экспо-центра» в работу так и нет.

Напомним, для оснащения госпиталя уже было заключено два крупных контракта, оба – с единственным поставщиком, АО ПТП «Медтехника». Первый контракт – от 29 апреля, на поставку и монтаж медицинского мобильного комплекса, состоящего из двух модулей и кислородного концентратора. Стоимость – 104,2 млн рублей. Второй – на 71,2 млн рублей, на поставку медицинского и немедицинского оборудования, расходных материалов, мебели, хозяйственно-бытового инвентаря, необходимых для оказания медицинской помощи, в том числе реанимационной, в условиях быстровозводимого здания.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.06.20

К митингу заводчан в Нижнем Тагиле могут присоединиться еще несколько предприятий. / Санатории и загородные лагеря по всей области начнут работу не ранее 1 июля. / Ко второму этапу снятия ограничений Свердловская область придет к концу июня. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»