Неиспользуемый госпиталь в «Экспо-центре» уже стоит сотни миллионов рублей

Мобильный госпиталь на 50 реанимационных коек, который развернут в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», по-прежнему не используется, но в его оснащение вливаются все новые и новые миллионы рублей. Между тем по действующему постановлению губернатора госпиталь должен функционировать только до 30 июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», историю финансирования можно проследить по сайту госзакупок. Заказчиком во всех случаях выступает ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф». Закупки проводятся у единственного поставщика. Основанием для этого указано то, что закупки производятся для оказания медицинской помощи при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления. Распространение коронавирусной инфекции называется «обстоятельством непреодолимой силы», не позволяющим провести конкурс. На сайте указано, что закупки произведены за счет средств бюджетных учреждений.

Уже два крупных контракта на этих условиях выиграло АО ПТП «Медтехника». Первый контракт – от 29 апреля, на поставку и монтаж медицинского мобильного комплекса, состоящего из двух модулей и кислородного концентратора. Стоимость – 104,2 млн рублей. В документах закупки упоминается, что один модуль монтируется на территории «Екатеринбург-Экспо», второй – непосредственно на территории ТЦМК. В контракте также указано, что после завершения неблагоприятной эпидемиологической ситуации первый модуль и кислородный концентратор также переедут в Центр медицины катастроф.

Информация о втором контракте, на 71,2 млн рублей, опубликована 15 июня. Здесь речь идет о поставке медицинского и немедицинского оборудования, расходных материалов, мебели, хозяйственно-бытового инвентаря, необходимых для оказания медицинской помощи, в том числе реанимационной, в условиях быстровозводимого здания, за счет средств, зарезервированных распоряжением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 161 – РП. Из приложенных к контракту документов, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что речь здесь также идет о мобильном госпитале, размещенном в «Экспо-центре».

Новая позиция плана-графика закупок на общую сумму 94,4 млн рублей размещена 15 июня. Объект закупки аналогичен предыдущему.

Напомним, сам «Уральский выставочный центр» (учредитель «Екатеринбург-Экспо») тоже не остался в накладе. Губернатор Евгений Куйвашев выделил владельцу здания субсидию в размере 42 млн 61 тысяч рублей «на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с развертыванием госпиталя».

Редакция РИА «Новый День» направила в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом вопрос, сколько всего средств потрачено (и будет потрачено) на оснащение мобильного госпиталя в «Екатеринбург-Экспо». Ответ на данный момент не получен.

Добавим, что сегодня на заседании правительства губернатор Евгений Куйвашев заявил, что общие расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий коронавируса, а также с мерами поддержки экономики, предусмотрены в объеме 7,6 миллиарда рублей. В том числе расходы областного бюджета составляют 3,2 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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