Резервные койки в «Екатеринбург-Экспо» по-прежнему не востребованы

Резервный госпиталь и площади под обсерватор на территории МВЦ «Екатеринбург-Экспо» до сих пор находятся в законсервированном состоянии.

Об этом сообщили РИА «Новый День» в областном оперативном штабе по противодействию распространения Covid-19. « В настоящий момент статус площадки остается прежним», – сказали там. То же самое ответил pr-менеджер «Екатеринбург-Экспо» Сергей Васильев. По его словам, ни с прошлой, ни с позапрошлой недели на площадке ничего не изменилось. Резервный госпиталь МЧС на 30 обычных и 20 реанимационных коек должен оставаться в «Екатеринбург-Экспо» до 30 июня. Кроме того, в выставочнике остается все необходимое для развертывания в случае необходимости пункта сбора граждан, который также может использоваться как обсерватор.

Напомним, в мае губернатор Евгений Куйвашев выделил АО «Уральский выставочный центр» (учредитель «Екатеринбург-Экспо») субсидию в размере 42 млн 61 тысяча рублей на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с развертыванием госпиталя на 50 коек. Ожидается, что после окончания пандемии госпиталь будет передан Центру медицины катастроф.

Учения по развертыванию в «Экспо» пункта сбора граждан на три тысячи человек прошли в конце марта. В ходе тренировки были отработаны действия для оперативного развертывания спальных мест, медпункта, мест отдыха, точки питания, информационного центра и другой инфраструктуры, которая может потребоваться в таком пункте. При необходимости он может использоваться как место для размещения здоровых людей, вернувшихся, к примеру, из-за рубежа.

Добавим, что сегодня в Свердловской области был поставлен очередной «рекорд» – выявлено почти 300 новых случаев коронавируса.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 01.06.20

В самолет – только в масках: «Уральские авиалинии» сообщили о новых правилах для пассажиров. / Свердловские власти потратят 9 миллионов на грамоты за голосование по Конституции. / Отельеры Екатеринбурга ждут оживления на рынке после отмены обязательного карантина для гостей из Москвы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»