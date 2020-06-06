У Куйвашева есть предлог, чтобы не снимать режим ограничений 8 июня

У свердловского губернатора есть предлог, чтобы в очередной раз продлить режим ограничений, действующий в регионе с конца марта. Новая дата, до которой длится изоляция бизнеса, торговли и сферы услуг на Среднем Урале, – 8 июня. В прошлый раз Куйвашев позволил себе протянуть с ответом о продлении мер до вечера того дня, до которого они действовали, напоминает «Новый День». В этот раз, вероятно, будет так же – в пятницу никаких официальных заявлений не последовало, их ждут теперь в понедельник.

Правительство России позволило регионам самостоятельно снимать ограничения, опираясь на три ключевых показателя. Первый – объем проводимых тестов на коронавирус. Второй – количество свободных «ковидных» коек в регионе. Их должно быть не меньше половины. Третий – индекс распространения инфекции в субъекте, то есть, грубо говоря, сколько человек заражает один заболевший. И если с первым критерием, установленным федеральной властью, в Свердловской области все в порядке – в сутки проводится, в среднем, больше 6 тысяч тестов, то с другими двумя дела обстоят не так хорошо.

Накануне издание «Знак» со ссылкой на собственные источники сообщило, что в больницах Екатеринбурга осталось не больше 5% свободных коек в перепрофилированных медучреждениях, а по Свердловской области – не больше 40%. Ранее «Новый День», узнавший о фактах госпитализации екатеринбуржцев в другие города региона, например, Сысерть, уточнял информацию в оперативном штабе, но там ответили довольно неопределенно: «Всего в регионе сейчас перепрофилировано 5888 коек для лечения больных COVID-19 и пневмониями. Решение о маршрутизации пациентов принимается в соответствии с действующими регламентами, исходя из возраста пациентов, тяжести течения болезни, места их жительства и так далее».

Другой показатель – индекс распространения инфекции. Он должен быть меньше единицы в течение нескольких дней, чтобы власти региона могли объявлять о переходе к следующему этапу снятия ограничений. Как сообщили «Новому Дню» в оперштабе, за последнюю неделю цифры были больше единицы. Так, 30 мая индекс был 1,26, 31 мая – 1,05, в первый день лета показатель составил 1,17, второго и третьего июня – 1,2, четвертого и пятого июня – 1,15.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.06.20

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