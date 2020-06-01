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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Понедельник, 1 июня 2020, 16:09 мск

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Куйвашев продлил режим самоизоляции до 8 июня: «Вариантов у меня не было»

Губернатор Евгений Куйвашев в очередной раз продлил режим самоизоляции в Свердловской области – пока до 8 июня. По его словам, ситуацию он «очень подробно» обсуждал с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. «Вы сами видите по статистике: каждый день – больше 200 новых подтвержденных случаев коронавируса. Пока мы не укладываемся в коэффициенты для того, чтобы приступить к снятию ограничений. Поэтому вариантов у меня не было – я подписал указ о продлении ограничительных мер до 8 июня», – заявил он.

По словам Куйвашева, власти Свердловской области договорились с Роспотребнадзором, что будут ежедневно сверять цифры, и если в течение трех дней будет тенденция к снижению количества новых случаев, то «возможно, нам разрешат начать открываться раньше следующей недели». «Первые в очереди на открытие – магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом. Конечно, как я уже писал, организации смогут работать только при строгом соблюдении санитарных правил», – сказал губернатор.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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