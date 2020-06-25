Статистика опровергла слова Цветкова о том, что ковидарии забиты из-за больных «сезонными» пневмониями

На прошлой неделе министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, говоря о ситуации с загруженностью ковидных стационаров в Екатеринбурге, сообщил, что половина пациентов болеют не коронавирусом, а пневмонией. «Подрастают обычные пневмонии. Это сезонный подъем. Поэтому поступает смешанный поток, но в отдельные корпуса», – говорил он.

По данным на 23 июня, которые предоставили «Новому Дню» в аппарате полпреда президента в УрФО, в регионе заполнено существенно больше половины специализированных коек. Свободных было только 1 407. Ранее в оперативном штабе Свердловской области агентству сообщали, что всего в регионе перепрофилировано 5 888 коек для лечения больных Covid-19 и пневмониями. Таким образом, позавчера в Свердловской области было занято порядка 4,5 тысяч коек.

Исходя из слов министра Цветкова, половина из них – около 2 200 – должны быть заняты пациентами с пневмониями. Как сообщили «Новому Дню» в свердловском управлении Роспотребнадзора, в 2019 году в июне за полный месяц был зарегистрирован 1 531 случай воспаления легких, годом ранее, в июне 2018-го, – 1 382 случая.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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