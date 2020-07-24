Игры со статистикой – муниципалитеты сообщают о большем числе заболевших Covid-19, чем оперштаб

В Свердловской области официальные данные о числе заболевших Covid-19, поступающие от разных официальных источников, различаются существенно. Оперативный штаб региона транслирует одни цифры, а муниципалитеты – в некоторых случаях другие, причем, если верить данным с мест, заболевших больше, чем в ежедневных областных сводках.

Мэр Тавды Виктор Лачимов заявил, что реальное количество заболевших не сходится с официальными статданными. «На сегодня у нас 134 человека находятся под наблюдением, это потенциально люди заболевшие, у них взяли анализы [на Covid-19]. А 92 человека имеют подтвержденный положительный результат. При той нашей недисциплинированности смело можно сказать, что у нас заболевших не 92 человека, а гораздо, гораздо больше. И сегодня это те заболевшие, которые не находятся под контролем наших медиков и санитарной службы и продолжают заражать окружающих, своих родственников и тех, с кем общаются. Обстановка резко накалилась», – заявил глава.

Он призвал жителей соблюдать масочный режим, пригрозил штрафами за нарушение губернаторского указа и обмолвился, что районная больница не справляется с возросшим числом пациентов. «Мы открыли дополнительно 40 инфекционных коек в бывшем здании роддома. Остался еще один этаж, и я чувствую, что еще мы будем открывать. Но до бесконечности это невозможно делать, сами понимаете. Сегодня наша больница, к сожалению, не справилась с санитарными нормами, все врачи переболели. Мы идем к ним спасать свое здоровье, а они больные работают и заражают других. Вот сегодня идет разбор полетов», – сообщил Виктор Лачимов. Стоит отметить, что, по данным свердловского Роспотребнадзора, на 23 июля в Тавде зарегистрирован только 41 случай коронавируса.

Расхождение статистики есть и в Реже, где за последнюю неделю резко увеличилось число вновь заболевших Covid-19. Как уже писал «Новый День», по данным местного штаба, в общей сложности в округе было зарегистрировано 388 случаев Covid-19, 153 человека излечились. На данный момент лечение проходят более 200 человек, из которых 55 госпитализированы в больницы Свердловской области, 97 лечатся в условиях стационара на дому. Но областная статистика приводит другие цифры: на 23 июля в Реже и Режевском округе за весь период заразились 186 человек.

О том, что со статистикой творится что-то странное, «Новый День» уже писал накануне. По данным, которые опубликованы в ежедневном мониторинге полпредства в УрФО, в регионе на 23 июля было занято 5 206 специализированных коек для больных коронавирусом. При этом, по информации регионального оперштаба, на ту же дату болели 5 155 человек. То есть число занятых коек для коронавирусных больных превысило число собственно коронавирусных больных. В оперативном штабе Свердловской области проигнорировали вопрос «Нового Дня» о том, сколько «ковидных» коек занято теми, у кого подтверждена пневмония, но не подтвержден диагноз Covid-19. Не смогли там сказать и сколько человек в Свердловской области в настоящее время проходят лечение от коронавируса не в больницах, а амбулаторно – на дому или в обсерваторах. «В Екатеринбурге на дому размещены около 2,8 тысячи человек с бессимптомными и легкими формами Соvid-19», – сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе.

Но даже если вычесть из общего числа болеющих тех, кто получает лечение амбулаторно только в Екатеринбурге, окажется, что в больницах Свердловской области «коронавирусными» больными занята лишь половина коек. Кем заняты остальные, неясно. В оперативном штабе Свердловской области говорят, что это пациенты с пневмониями, но не с коронавирусом. Откуда в регионе взялось такое число больных воспалением легких вне сезона, не объясняется. Напомним, ранее Роспотребнадзоре по Свердловской области «Новому Дню» предоставляли данные по пневмониям в июле 2018 и 2019 годов – болели 1 225 и 1 641 человек соответственно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

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