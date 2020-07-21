В Екатеринбурге число пневмоний выросло в четыре раза по сравнению с предыдущими годами

Росздравнадзор обнародовал статистику по росту числа пневмоний и пациентов с коронавирусом на Среднем Урале.

В июне количество пациентов с предварительным диагнозом «COVID-19» по сравнению с маем выросло в Свердловской области в 2,1 раза (с 3020 до 6228 случаев), а в Екатеринбурге – в 2,3 раза (с 1831 до 4147 случаев). Внебольничную пневмонию в области за месяц стали диагностировать в 2,1 раза чаще (с 1747до 3736 случаев), в Екатеринбурге – в 2,2 раза (с 728 до 1598 случаев).

Болеть пневмонией в коронавирусный год свердловчане стали гораздо чаще. В июне 2020 года по сравнению со средним многолетним уровнем число таких пациентов стало больше в три раза, а в Екатеринбурге – в 4,1 раза.

В середине июня министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков сообщал, что люди чаще болеют пневмонией из-за сезонного подъема. Но статистика его слова опровергла, никакого сезонного подъема в июне в регионе обычно не наблюдается.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 21.07.20

Свердловским врачам поставили задачу снизить количество больных Covid-19 на ИВЛ. / Креков: если количество свободных коек увеличится, можно будет думать о возобновлении плановой медпомощи. / Министр Цветков: «Летальность от Covid-19 достигнет 1,5%». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»