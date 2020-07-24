В Свердловской области от коронавируса умерли семеро

В Свердловской области за сутки от коронавируса скончались семь человек, всего инфекция унесла жизни 220 человек. Регион остается на втором месте по суточному приросту заболевших – диагноз подтвердили у 248 человек. За исключением Москвы во всех остальных регионах в сутки фиксируется уже менее 200 случаев.

На Среднем Урале с начала пандемии заболели всего 18 981 человек. За сутки выписался 451 пациент. Данные сообщает информационный центр по мониторингу.

Добавим, Росздравнадзор на днях обнародовал данные по росту заболеваемости коронавирусной инфекцией в области. В июне количество пациентов с предварительным диагнозом Covid-19 по сравнению с маем выросло в Свердловской области в 2,1 раза (с 3020 до 6228 случаев), а в Екатеринбурге – в 2,3 раза (с 1831 до 4147 случаев).

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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