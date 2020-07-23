Статистика: число официально болеющих коронавирусом оказалось меньше числа занятых «ковидных» коек

В Свердловской области в настоящий момент занято 5 206 специализированных коек для больных коронавирусом. Такие данные опубликованы в ежедневном мониторинге аппарата полпреда президента России в УрФО. При этом, по официальным данным, которые публикует оперативный штаб Свердловской области, в настоящее время болеют 5 155 человек (всего были инфицированы 18 733, выздоровели 13 365, умерли 213). Таким образом, число занятых коек для коронавирусных больных превышает число собственно коронавирусных больных.

При этом ранее свердловские власти неоднократно подчеркивали, что не госпитализируют людей, у которых бессимптомная и легкая форма Covid-19 – они получают лечение амбулаторно (большинство оставляют дома, некоторым предлагают обсерватор). Но по данным, которые также публикует оперативный штаб Свердловской области 23 июля, сейчас в регионе 915 больных, чье состояние оценивается как тяжелое или средней тяжести (189 и 726 человек соответственно). Представители оперштаба отмечали, что на «ковидные» койки также кладут и пациентов с пневмониями, у кого еще не подтвержден коронавирус, и с этим может быть связана загруженность специализированных мест в медучреждениях. Ранее Росздравнадзор сообщал, что число пневмоний в июне в Свердловской области выросло в три раза по сравнению со средним многолетним уровнем.

«Новый День» обратился за комментариями в оперативный штаб Свердловской области, чтобы уточнить, сколько пациентов с пневмониями, но без Covid-19 госпитализированы в настоящий момент и сколько человек в Свердловской области получают лечение от коронавируса амбулаторно. Ответы будут опубликованы, как только поступят в распоряжение редакции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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