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Вторник, 16 июня 2020, 14:58 мск

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Министр Цветков: койки в ковидных больницах заканчиваются из-за больных пневмонией

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков объяснил нехватку коек в больницах региона, где находятся пациенты с Covid-19. Ранее жители Екатеринбурга жаловались на то, что попавшим, например, в ЦГКБ № 24 приходится часами ждать в коридорах, а некоторых екатеринбуржцев увозили в больницы других городов. По словам Цветкова, это связано с тем, что «подрастают обычные пневмонии». «Это сезонный подъем. Поэтому [в ковидные больницы] поступает смешанный поток, но в отдельные корпуса», – сказал он.

По словам Цветкова, около 50% всех пациентов в ковидариях – больные пневмонией, причем не обязательно коронавирусного происхождения. «Мы обязаны защитить другие организации от заноса коронавируса, любая пневмония может оказаться ковидной при отрицательном первом тесте. Надеемся, скоро вопрос роста решится», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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