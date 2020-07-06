За 4 месяца в Свердловской области зарегистрировано почти 13 тысяч пневмоний – это почти вдвое больше обычного

В Свердловской области за четыре месяца – с 1 марта по 2 июля 2020 года – было зарегистрировано 12 939 случаев внебольничной пневмонии, рассказали «Новому Дню» в управлении Роспотребнадзора по региону. Несмотря на ранее появившиеся в Сети письма за подписью главы областного управления Дмитрия Козловских о том, что лишь в четверти случаев проводится этиологическая расшифровка материала от больных воспалениями легких (т.е. исследуется, что стало возбудителем пневмонии), в ответе на запрос агентства за подписью замглавы ведомства Анжелики Пономаревой сказано, что расшифровку делают в 100% случаев.

«По состоянию на 25.06.2020 года в 32% случаев был выявлен возбудитель какого-либо инфекционного заболевания. В остальных случаях (68%) возбудитель выявлен не был», – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Из почти 13 тысяч, зарегистрированных за четыре месяца, начиная с марта этого года, у 2820 пациентов был подтвержден диагноз Covid-19.

Напомним, ранее «Новый День» писал о том, что в 2018 году за четыре месяца, с марта по июнь включительно, в Свердловской области было зарегистрировано 7578 случаев внебольничной пневмонии, а годом позднее, с марта по июнь 2019-го – 8094 случая.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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