Областные власти ответили на обвинения Роспотребнадзора в занижении «коронавирусной» статистики

С прошлой недели в сети стали появляться копии писем за подписью главы свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрия Козловских в адрес свердловского губернатора Евгения Куйвашева, местного министра здравоохранения Андрея Цветкова и главы горздрава Екатеринбурга Дениса Демидова. Суть обращений сводилась к тому, что санврачи обвиняли медиков в занижении статистики по коронавирусу в регионе. Так, в письме за подписью Козловских в адрес Цветкова и Демидова от 12 июня 2020 года, распространенном через телеграм-канал «Екатеринбургерная», сообщалось, что 28 мая в Роспотребнадзор пришли материалы от 283 скончавшихся больных, у 67 был подтвержден положительный результат на Covid-19, однако официальная статистика на тот момент выдавала меньшие цифры – сообщалось только о 23 смертях.

В том же письме говорилось, что с 1 марта 2020 по 28 мая 2020 в регионе зарегистрировано 7 393 случая внебольничной пневмонии, из которых в 829 случаях причиной стал Covid-19. При этом в документе указывалось, что этиологическая расшифровка – то есть выяснение, от чего именно развилось воспаление легких – проводилась только в 28% случаев, «т.к. в нарушение требований медицинские организации не производят забор мокроты и бронхоальвеолярного лаважа у больных пневмонией».

«Новый День» обратился с официальным запросом в управление Роспотребнадзора по Свердловской области с просьбой разъяснить, сколько случаев пневмонии в регионе зарегистрировано на текущий момент, а также сколько случаев смертей у пациентов подтвержденным Covid-19 произошло на Среднем Урале. Однако в нарушение ст. 39 и 40 ФЗ «О СМИ» ответ в семидневный срок предоставлен не был.

Сегодня же в канале «Екатеринбургерная» появился еще один документ за подписью Козловских, суть которого также сводилась к тому, что статистика в регионе занижается. С разъяснениями по этому поводу выступил вице-губернатор Павел Креков, который заявил, что «стороны разъяснили ситуацию друг другу». «Все, так сказать, вопросы разрешены. Главным показателем статистики является количество госпитализаций, мы отслеживаем, сколько человек поступает в амбулаторное звено, в стационар, в места временного размещения. Цифры соответствуют той информации, которая дается в статистике. Расхождения могут возникать, когда человек трижды регистрируется – это делает участковый врач, скорая и больница. Наша задача не допустить такого дублирования, это внутриведомственные вопросы, которые не нужно переводить в политическую плоскость. Уже в эти выходные больницы Екатеринбурга перейдут на новую систему сдачи отчетности – общую и для Роспотребнадзора, и для здравоохранения. Полное функционирование системы начнется с понедельника. Эта единая информационная система создана по поручению оперштаба. Сейчас все списки просматриваются специалистами Роспотребнадзора, а потом минздрава, только после этого идут в статистику», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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