Цуканов и Куйвашев осмотрели Экспо-центр, переделанный в госпиталь: «Мы должны быть готовы к худшему» (ФОТО)

Сегодня полпред президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Евгений Куйвашев проверили ход учений, проходящих в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где в эти дни развернулся условный мобильный пункт сбора граждан. Учения проводятся для отработки действий различных служб и ведомств при выполнении противоэпидемических мероприятий.

«Мною было дано поручение – подготовить пункт на три тысячи мест. Сегодняшние учения показали, что справились на «удовлетворительно», я поставил задачу по расширению возможностей площадки», – цитирует Куйвашева департамент информполитики. «Мы должны быть готовы к худшему сценарию развития ситуации, хотя, конечно, надеемся, что он нам не пригодится», – добавил он на своей странице в инстаграме.

«Такие мероприятия очень важны и нужны сейчас. – заявил Николай Цуканов. – Сегодня для всех граждан самое главное – исполнять режим самоизоляции. Эта мера оправдана и необходима. Буквально вчера президент России на совещании с полпредами дал ряд поручений. Они достаточно жесткие и понятные. Аппарат полпредства в УрФО будет контролировать их исполнение», – сказал Николай Цуканов.

Развернутый на базе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пункт сбора граждан рассчитан на три тысячи человек. В ходе тренировки были отработаны действия для оперативного развертывания спальных мест, медпункта, мест отдыха, точки питания, информационного центра и другой инфраструктуры, которая может потребоваться в таком пункте. При необходимости он может использоваться как место для размещения здоровых людей, вернувшихся, к примеру, из-за рубежа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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