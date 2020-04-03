В Свердловской области готовятся к открытию новых пунктов обсервации

В Свердловской области не исключено появление новых пунктов обсервации для граждан, которые могут быть заражены коронавирусом нового типа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков. По его словам, у нас еще много соотечественников находятся за границей, но скоро вернутся. Поэтому пока, только в плане учений, областные власти вместе с экстренными службами прорабатывают этот вопрос. «Никакой конкретики нет, – подчеркнул Креков. – Мы шаг за шагом, в плане теоретической подготовки, готовим специалистов. Никаких людей, которых надо поместить в обсервацию, пока нет».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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