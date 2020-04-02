В Екатеринбург прибудут 4 вывозных рейса с застрявшими в Индии туристами

Авиакомпания «Уральские авиалинии» организует четыре вывозных рейса для туристов, которые застряли в разных штатах Индии из-за режима ЧС. На борт возьмут пассажиров с билетами «Уральских авиалиний», «Аэрофлота» и тех, кто успеет купить билеты в свободной продаже. 4 апреля полетит самолет из Тривандрума, 5 апреля – из Ченная, 6 апреля – из Гоа, 8 апреля – из Калькутты.

Напомним, «Новый День» неоднократно рассказывал о российских туристах, которые оказались буквально заперты в разных частях Индии. Тысячи людей не могли улететь в Россию, поскольку Индия ввела режим ЧС в связи с угрозой распространения коронавируса, и рейсы отменялись один за другим. Затем в стране запретили даже перемещение между населенными пунктами, поэтому люди не могли добраться до аэропортов. Билеты на вывозные рейсы раскупались за считанные минуты и по баснословным ценам, а туристов в Индии оставалось по-прежнему много.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приняла решение организовать 4 вывозных рейса:

• U6-3614 Тривандрум – Екатеринбург​ 4 апреля;

• U6-3616 Ченнай – Екатеринбург ​ 5 апреля;

• U6-3610 Гоа – Екатеринбург​ 6 апреля;

• U6-3612 Калькутта – Екатеринбург​ 8 апреля.

Все рейсы из Индии будут выполнены на самолетах Airbus A321neo.

«Вместе с коллегами из Росавиации авиакомпания провела совместную работу с МИД России и посольством РФ в Дели для получения разрешений на полеты. Пассажиры из списка консульства, имеющие билеты на регулярные рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» и билеты авиакомпании «Аэрофлот» из Индии в Россию будут переоформлены на вывозные рейсы. Для них будет организовано СМС-оповещение, – рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний». – Остальные граждане РФ могут купить билеты по специальной стоимости 100 евро (8 600 рублей) за билет. Продажа билетов на вывозные рейсы из Индии (кроме Гоа) уже открыта на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии».

Добавим, ранее высказывались предположения, что туристы, которые прибудут в Екатеринбург из Индии, будут отправлены на карантин. Где именно создадут места размещения, не сообщалось.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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