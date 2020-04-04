Около 500 туристов, застрявших в Индии, не смогут вернуться в Екатеринбург

Из-за запрета вывозных рейсов в Екатеринбург не смогут вернуться туристы, застрявшие в Индии. Как сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний», по спискам МИДа вылететь могли более пятисот человек – большинство из них москвичи.

«В связи с решением российских властей полностью остановить все международное авиасообщение с полуночи 4 апреля, авиакомпания «Уральские авиалинии» вынуждена отменить рейс Тривандрум – Екатеринбург от 4 апреля, организованный специально для вывоза российских туристов. Пассажирам, ожидающим вылета в Россию, необходимо связаться с посольством РФ в Индии. Нам очень жаль, что мы не смогли вернуть наших пассажиров домой», – сообщается на официальной странице авиакомпании «ВКонтакте».

Всего в Екатеринбурге должны были приземлиться 4 самолета с туристами из Индии: 4 апреля ожидался самолет из Тривандрума, 5 апреля – из Ченная, 6 апреля – из Гоа, 8 апреля – из Калькутты. Но с полуночи 4 апреля Россия приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину. Дополнительную информацию по вывозу граждан России власти обещают предоставить 6 апреля.

Екатеринбург, Елена Иванова

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