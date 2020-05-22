«Екатеринбург-Экспо» получит субсидию на обеспечение резервного госпиталя

Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление о размещении в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» резервного госпиталя для больных Covid-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно документу, срок функционирования резервного госпиталя – с 28 марта по 30 июня, площадь – 56 тыс. кв. м. Кроме того, тем же постановлением губернатор выделил АО «Уральский выставочный центр» (учредитель «Екатеринбург-Экспо») субсидию в размере 42 млн 61 тысяча рублей на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с развертыванием госпиталя.

Как уже сообщалось, пока этот госпиталь не действует. 20 мая замгубернатора Павел Креков заявил, что свердловские власти пока не задействовали его для больных коронавирусом. «Койки на «Экспо» пока законсервированы, нам хватает и того, что есть, – рассказал он. – Заканчивается монтаж в одном из павильонов мобильного госпиталя с реанимационными койками – их будет 20, и 30 обычными койками. Это будет подспорье. Потом его передадут Центру медицины катастроф».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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