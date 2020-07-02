В «Екатеринбург-Экспо» ждут решения о закрытии ковидного госпиталя без пациентов

Мобильный госпиталь на площадях «Екатеринбург-Экспо» должен был закрыться после 30 июня – такая дата указана в постановлении за подписью губернатора Евгения Куйвашева. Постановление о продлении работы госпиталя на официальном портале правовой информации не публиковалось. Однако до сих пор в выставочнике сохраняются койки для пациентов. «Все работает в том же режиме, двери закрыты. Никакой техники, которая могла бы вывозить что-то, нет. Ждем обратной связи от минздрава», – сообщил PR-менеджер «Екатеринбург-Экспо» Сергей Васильев.

«Новый День» запросил в оперштабе комментарий о сроках закрытия госпиталя и о новых затратах на него – к моменту выхода публикации ответа не поступило. Напомним, в «Екатеринбург-Экспо» организовано 50 коек, они не использовались, но дорого обошлись бюджету. В мае губернатор Евгений Куйвашев выделил АО «Уральский выставочный центр» (учредитель «Екатеринбург-Экспо») субсидию в размере 42 млн 61 тысяча рублей на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с развертыванием госпиталя на 50 коек. А «Территориальный центр медицины катастроф» заключил контракт с единственным поставщиком – АО ПТП «Медтехника» – на 190 млн рублей на организацию мобильного госпиталя.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.20

Главный таможенник Урала уехал в Москву. / Уралец зарезал собутыльника за хвастовство. / Мэра Верхней Салды уговорили не уходить в отставку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»