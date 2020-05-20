Койки в павильоне «Екатеринбург-Экспо» пока законсервированы

Свердловские власти пока не задействовали койки для больных коронавирусом в «Екатеринбург-Экспо».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на брифинге замгубернатора Павел Креков. «Койки на «Экспо» пока законсервированы, нам хватает и того, что есть, – рассказал он. – Заканчивается монтаж в одном из павильонов мобильного госпиталя с реанимационным койками – их будет 20, и 30 обычными койками. Это будет подспорье. Потом его передадут Центру медицины катастроф».

Напомним, 18 мая губернатор Евгений Кувашев написал в своем Instagram, что в «Экспо» могут быть госпитализированы сотрудники логистической компании сети «Красное и Белое». «Пока госпитализированы только 26 сотрудников. Остальные находятся на самоизоляции дома. Их могут разместить во временном госпитале, который организован в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Решение будет принято в ближайшее время», – написал позавчера Куйвашев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

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