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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Среда, 20 мая 2020, 15:56 мск

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Койки в павильоне «Екатеринбург-Экспо» пока законсервированы

Свердловские власти пока не задействовали койки для больных коронавирусом в «Екатеринбург-Экспо».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на брифинге замгубернатора Павел Креков. «Койки на «Экспо» пока законсервированы, нам хватает и того, что есть, – рассказал он. – Заканчивается монтаж в одном из павильонов мобильного госпиталя с реанимационным койками – их будет 20, и 30 обычными койками. Это будет подспорье. Потом его передадут Центру медицины катастроф».

Напомним, 18 мая губернатор Евгений Кувашев написал в своем Instagram, что в «Экспо» могут быть госпитализированы сотрудники логистической компании сети «Красное и Белое». «Пока госпитализированы только 26 сотрудников. Остальные находятся на самоизоляции дома. Их могут разместить во временном госпитале, который организован в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Решение будет принято в ближайшее время», – написал позавчера Куйвашев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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